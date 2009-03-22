У Чернігові за підозрою в одержанні хабара затримали депутата

У Чернігові за підозрою в одержанні хабара 2 тис. доларів затримано депутата міськради.

Про це УНІАН повідомили у відділ громадських зв`язків УМВС в області.

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники департаменту державної служби боротьби з економічними злочинами МВС спільно з обласною прокуратурою затримали при отриманні хабара 30-річного жителя обласного центру, депутата та начальника одного з управлінь Чернігівської міської ради.

Він 20 березня цього року через посередника намагався отримати хабар у 2 тис. американських доларів від керівництва київської фірми, яка планувала розвивати свій бізнес в Чернігові. Дозвіл на право торгівлі якраз і був оцінений у таку суму.

Під час огляду автомобіля, що належить депутату міськради, правоохоронці вилучили гроші, а також задокументували всі незаконні дії.

Обласна прокуратура порушила кримінальну справу відносно керівника управління та його спільника за ознаками злочину, передбаченого частиною ІІ статті 368 Кримінального Кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років ув`язнення.

Обидва фігуранти затримані за ст.115 КПК України та перебувають в ізоляторі тимчасового утримання Чернігівського райвідділу.

Слідчі дії за матеріалами справи тривають.