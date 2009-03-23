Кому віддати костел: католикам чи американцям

05:26, 23 березня 2009
Суспільство
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У Дніпропетровську почалися судові слухання

Господарський суд Дніпропетровської області розпочав нові слухання у справі про визнання права власності на історичну будівлю костелу св. Йосипа, розташованого в центрі міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі римо-католицької парафії Дніпропетровська, римо-католицька громада подала позов на корпорацію «Dugsbery, Inc.» (США) та Дніпропетровську обласну раду щодо повернення їй будівлі костелу як правонаступниці засновників храму, що був споруджений в 70-роках ХІХ століття.

Суд задовольнив клопотання Дніпропетровської облдержадміністрації про залучення в якості третьої особи без особистих вимог на предмет спору.

Учора дніпропетровських римо-католиків активно підтримали представники парафій з інших областей України, які провели хресну ходу та богослужіння біля костелу.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого Вищий господарський суд України задовольнив касаційну скаргу римо-католицької парафії й скасував попередні рішення нижчих судових інстанцій, якими визнавалося право власності на будівлю костелу за корпорацією «Dugsbery, Inc.». Одночасно суд повернув справу на розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області.

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