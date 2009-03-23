Єврокомісія шукає донорів для української ГТС

На конференції з модернізації української газотранспортної системи в Брюсселі європейські донори збиратимуть гроші для реконструкції української газової труби, аби в подальшому країни ЄС безперебійно отримували газ.

На реконструкцію газотранспортної системи України європейська сторона планує зібрати близько двох з половиною мільярдів доларів. Єврочиновники хочуть залучити як інтернаціональні фінансові структури, так і приватний капітал. На сьогоднішню зустріч запросили близько 200 представників з ЄС, України та країн, що потенційно можуть стати донорами.

Однак, як стало відомо «Німецькій хвилі» з джерел, близьких до Єврокомісії, поки що ніхто офіційно не заявив про свою готовність дати Україні гроші на модернізацію ГТС. Хоча в кулуарах Єврокомісії говорять, що кілька потенційних країн-донорів уже є. Разом з тим невідомо, чи є серед них Росія.

На конференції виступатимуть президент України Віктор Ющенко та прем’єр-міністр Юлія Тимошенко. Вимоги, які висуватимуться до них з боку європейської сторони, не будуть захмарними, кажуть в Єврокомісії. Серед основних – проведення реформ в енергетичному секторі, виділення газопроводу в окрему господарчу структуру та адміністративне розділення «Нафтогазу» і «Укртрансгазу». Все це Україна має виконати до наступної зими.

Натомість українська сторона планує представити в Брюсселі базовий документ із забезпечення інвестицій у газовий сектор. По закінченню конференції українські чиновники сподіваються підписати з європейськими колегами спільну декларацію, де будуть чітко прописані принципи надання кредитів, а також перспективи української ГТС в загальноєвропейській транзитній системі.