Працівники ХМЗ заблокували прохідні підприємства

Працівники ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» сьогодні о 7.00 заблокували центральну прохідну та ворота підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 600 осіб.

Як повідомив УНІАН голова незалежної профспілки ХМЗ «Петрівець» Леонід НЕМЧОНОК, працівники вимагають підписати з участю трудового колективу уточнений меморандум про відновлення виробничої діяльності ХМЗ, а також наполягають на зустрічі з головою Херсонської облдержадміністрації Борисом СІЛЕНКОВИМ і директором заводу Сергієм ГРИСЮКОМ. У меморандум працівники мають намір включити пункт про відповідальність власників заводу за виконання взятих на себе зобов`язань.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Б.СІЛЕНКОВ і С.ГРИСЮК підписали меморандум про затвердження бізнес-плану відновлення виробничої діяльності підприємства та соціального захисту його працівників.

Згідно з меморандумом, відновити виробництво на ХМЗ планується у квітні, і довести його до докризового рівня до кінця поточного року. Так, 2009 року підприємство планує випустити продукцію на суму 169,553 млн. грн., зокрема 215 комбайнів «Славутич» на суму 156,950 млн. грн.

Також адміністрація ХМЗ планує залучити до роботи необхідну кількість працівників і забезпечити робочі місця на рівні 2008 р.

Довідка УНІАН. З початку лютого працівники ХМЗ проводять акції протесту, вимагаючи виплати 5,5 млн. грн. боргів із зарплати. 3 лютого вони захопили адміністративну будівлю заводу, а 2 березня – одне з приміщень ОДА.

Довідка УНІАН. ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» було створено на базі виробничих потужностей ВАТ «Херсонські комбайни» 2006 року. Підприємство спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки. ХМЗ входить у структуру ТОВ «НПП «БілоцерківМАЗ» (Біла Церква). Підприємство - єдиний в Україні виробник зернозбиральних комбайнів «Славутич».