Долар на міжбанку впав
10:38, 23 березня 2009Суспільство
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Котирування по євро-гривні пішли вниз
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,2150/8,3750 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2440/0,2510, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 11,2500/11,4835. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати - 1,3702/04 (п`ятниця - 1,3692/94).
У п`ятницю Національний банк України продавав долари на аукціоні з ціною відсікання – 7,8000, євро – 10,6600.
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