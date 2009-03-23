Міжбанківський долар поки що тримається на рівні

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,2150/8,3750, до 11:00 звузився спред 8,2500/8,3500, а до 12:00 ціни знизилися до 8,2300/8,2800 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2440/0,2510, до 11:00 ціни встановилися на таких значеннях - 0,2450/0,2480. У Росії курс долар-рубль упав, і до 12:00 встановився на рівні 33,3650 (-0,1475).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3702/04, і до 12:00 впали до 1,3640/42. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,2500/11,4835, до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 11,2525/11,4030, а до 12:00 пішли вниз - 11,2195/11,3015.