Волині знову загрожує повінь
15:10, 23 березня 2009Суспільство
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Попередження МНС
24-27 березня на річці Стохід біля селища Любешів Волинської області, у зв`язку з очікуваним подальшим ростом рівнів води з інтенсивністю 1-3 см, зберігається загроза досягнення відміток початкового затоплення окремих частин низькорозташованих населених пунктів і господарських об`єктів у Любешівському районі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, України.
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