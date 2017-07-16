Помер актор Володимир Толоконніков, який зіграв Шарікова у "Собачому серці"

У Москві на 75-му році життя помер актор Володимир Толоконніков, який зіграв роль Шарикова у фільмі "Собаче серце". Про це агенції "РИА Новости" повідомила представниця театру Лермонтова в Алма-Аті, де довгий час працював Толоконніков.

"Володимир Олексійович помер сьогодні вночі в Москві. Його син написав мені про це сьогодні в чотири ранку (01.00 за київським часом)", - сказала співрозмовниця агентства.

Друзі сім'ї покійного повідомили агентству «Інтерфакс», що похорон Толоконнікова відбудеться на Троєкурівському кладовищі в Москві, відспівування відбудеться в Стрітенському монастирі.

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Володимир Толоконніков народився в 1943 році в Алма-Аті. Закінчив Ярославське театральне училище, після чого працював у театрі російської драми імені Лермонтова в Алма-Аті.

Толоконніков знявся в десятках фільмів, але найбільшу популярність йому принесла роль Шарикова в «Собачому серці».

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