Євро на міжбанку впав

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2150/8,3750, на 11:00 спред звузився до 8,2500/8,3500, а на 12:00 ціни знизились до 8,2300/8,2800. На час закриття цінові рівні становили 8,2300/8,2850 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 14:30 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари долар-гривня – 7,7000/7,9000.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2440/0,2510, на 12:00 ціни встановились на позначках 0,2450/0,2480. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2450/0,2475. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 33,3475 (-0,1650).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3702/1,3704, і на 14:45 впали до 1,3581/1,3583. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,2500/11,4835, на 11:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 11,2525/11,4030, а на 12:00 пішли вниз – 11,2195/11,3015. На час закриття торгової сесії цінові показники з євро-гривні досягли рівня 11,1710/11,2595.