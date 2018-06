Якби не Путін – ми були б живі: у мережі вшановують жертв МН17 у третю річницю трагедії

Сьогодні, 17 липня виповнюється три роки трагедії МН17, в якій загинули 298 людей, серед яких було 60 дітей.

Міжнародні експерти та слідство намагаються з’ясувати, кому ж належав «Бук», яким був збитий літак. Відтак, до третьої річниці трагедії група Bellingcat опублікувала на своєму сайті текст, в якому називає "Бук" номер 332 ЗС Росії – єдиним правдоподібним кандидатом на роль установки, яка і збила пасажирський літак над Донбасом.

У мережі з’явились фото загиблих із написами «Якби не Путін – ми були б живі».

Також користувач Miroslav Gai у третю річницю трагедії опублікував останнє відео із борту.

Крім того на офіційні відомства України також опублікували відео, присвячене пам’яті жертв катастрофи.

Три роки тому російська ракета забрала 298 невинних життів. Ми пам'єтаємо. #MH17pic.twitter.com/IUw6jocuhK — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) July 17, 2017

Год назад представители "русского мира" еще пытались приводить какие-то неуклюжие "аргументы" в свою пользу.

Теперь - просто бешенство pic.twitter.com/YGGOlWINcU — Юго Восток

Today National Monument #MH17 will be unveiled in Vijfhuizen #NL commemorating all victims of the crash 3 years ago https://t.co/5m8Gq7uzJLpic.twitter.com/vZBWXNu11t — Dutch Embassy (@NLinAustralia) July 17, 2017

And never let those individuals who were complicit in promoting Russia's lies and their own #MH17 conspiracy theories be forgotten. — Eliot Higgins (@EliotHiggins) July 17, 2017