Якби не Путін – ми були б живі: у мережі вшановують жертв МН17 у третю річницю трагедії

13:14, 17 липня 2017
Суспільство
928 0

Група Bellingcat назвала "Бук" номер 332 ЗС Росії – єдиним правдоподібним кандидатом на роль установки, яка і збила пасажирський літак над Донбасом.

Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 17 липня виповнюється три роки трагедії МН17, в якій загинули 298 людей, серед яких було 60 дітей.

Міжнародні експерти та слідство намагаються з’ясувати, кому ж належав «Бук», яким був збитий літак. Відтак, до третьої річниці трагедії група Bellingcat опублікувала на своєму сайті текст, в якому називає "Бук" номер 332 ЗС Росії – єдиним правдоподібним кандидатом на роль установки, яка і збила пасажирський літак над Донбасом.

Читайте такожГройсман: на сьогодні все більше доказів, що катастрофа МН17 є спланованим терактом

У мережі з’явились фото загиблих із написами «Якби не Путін – ми були б живі».

Також користувач Miroslav Gai у третю річницю трагедії опублікував останнє відео із борту.

Крім того на офіційні відомства України також опублікували відео, присвячене пам’яті жертв катастрофи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Третя річниця катастрофи MH17 на Донбасі
Теги: #катастрофа МН17#жертви МН17#річниця трагедії МН17