Проблемні банки: хроніка подій

Видання «Дело» дізналося, під які відсотки в проблемних банках можна переоформити депозит.

Укрпромбанк

Вчора Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перевів Укрпромбанк з категорії постійних учасників у категорію тимчасових. У зв`язку з цим повернення депозитів, які будуть відкриті у фінустанові з 20 березня 2009 року, Фондом гарантуватися не буде. В той же час діючі депозитні договори, які продовжуватимуть після цієї дати «з примусу» (оскільки з початком роботи тимчасової адміністрації введено мораторій на вимоги кредиторів банку, у тому числі і вкладників), залишаться під захистом ФГВФО. Але тільки якщо умови договору не зміняться.

Фінустанова приймає і переоформляє депозити максимум під 22% річних в гривні, 14% - в доларі і 12,5% - в євро.

Трансбанк

Банк поки є постійним учасником Фонду гарантування вкладів, тому всі його депозити, у тому числі і переоформлені на нових умовах, підлягають гарантії. Вклади, термін яких закінчився, установа пропонує або пролонгувати (у такому разі процентні ставки складають 24% річних у гривні і 14% у доларі), або переоформити (у такому разі клієнт заробить 25% річних у гривні і 14,5% у доларі).

Правда, для того, щоб пролонгувати вклад, необхідно прийти в банк в день закінчення терміну договору. «Якщо клієнт прийде пізніше, то ми йому можемо запропонувати тільки переоформлення», - пояснили співробітники фінустанови. Відсотки за вкладом приєднати до тіла депозиту не можна, вони залишаються на поточному рахунку.

Родовід Банк

Тимчасова адміністрація поки не дозволяє здійснювати будь-які виплати. Тому одержати вклад, відсотки за ним, зарплату або пенсію неможливо ані в касі банку, ані в банкоматах. Продовжити вклад, термін якого закінчився, також неможливо. Точного часу, коли буде ухвалено рішення про відновлення виплат, у фінустанові не повідомляють.

Разом з тим в Родовід Банку істотно знизилися процентні ставки за депозитами, що залучалися. Зараз максимальні процентні ставки за депозитами у банку складають 18% в гривні, 10% у доларі і 9% в євро. Ще в листопаді минулого року установа залучала депозити під 21-24% річних у гривні і 13-17% у доларі.

«БІГ Енергія»

У банку пропонують не пролонгувати вклад, оскільки ставка у такому разі буде мінімальна - 12% річних у гривні. Переоформити новий вклад можна на півроку, процентна ставка в гривні складе 17%, у доларі - 12% річних. В установі радять переоформляти вклад, оскільки нові вклади поки що підпадають під гарантії ФГВФО.

Західінкомбанк

Відсотки за депозитами в банку виплачують, але дуже невеликими частинами - не більше 250 гривень на місяць. Депозит, термін якого закінчився, можна продовжити. Процентні ставки в гривні на 3 місяці складають 17%, на півроку - 18% і на 13 місяців - 20% річних. У євро - 7%, 9% і 12% відповідно. У доларах фінустанова вкладів не приймає.