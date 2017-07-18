У Дніпрі розібрали єдиний у місті "будинок з атлантами"

У Дніпрі зруйнували легендарний "будинок з атлантами", розташований на центральному проспекті Дмитра Яворницького, 43. На місці будівлі, частина якої була споруджена у другій половині ХІХ століття, тепер гора цегли і залишки конструкції, пише Радіо Свобода.

За словами місцевих краєзнавців, це була унікальна будівля, яка мала історичне значення: єдиний у місті будинок зі скульптурами атлантів. За їхніми даними, точний рік спорудження будівлі невідомий, однак відомо, що перші два поверхи звели у другій половині XIX століття, а два верхні надбудували у 30–50-х роках ХХ століття.

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За словами працівників будівельного майданчика, з якими Радіо Свобода поспілкувалось у понеділок, будівля перебувала у приватній власності. На її місці зведуть новий багатофункціональний комплекс.

За словами працівників, скульптури атлантів із фасаду зняли і передадуть до Національного історичного музею імені Яворницького, а на фасаді нової споруди планують встановити їхні копії, зроблені із сучасних матеріалів.

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Працівники будмайданчика відмовились показати скульптури атлантів, заявивши, що "намагались зняти їх із фасаду обережно", натомість продемонстрували взірці історичної цегли ХІХ століття, з якої, за їхніми словами, були збудовані нижні поверхи будівлі.

На запит Радіо Свобода з Дніпропетровської міської ради в понеділок відповіли, що будівля наразі в комунальній власності не перебуває, вона була виведена з реєстру пам’яток рішенням Міністерства культури України 2010 року.