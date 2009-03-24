З тимчасовими адміністраторами у банку «Київ» коїться щось дивне

У банку «Київ» призначений новий тимчасовий адміністратор, ним став Віктор МИРОНЕНКО. Про це УНІАН повідомило джерело, наближене до Національного банку України.

Як повідомляв УНІАН, виконуючий обов`язки тимчасового адміністратора банку “Київ” Володимир Пономар помер, у зв`язку з чим Національний банк розглядав нову кандидатуру на посаду тимчасового адміністратора в банк “Київ”.

Раніше джерело, наближене до НБУ, повідомило УНІАН, що версії смерті В.Пономаря не співпадають. Одна з них – В.Пономар був убитий з вогнепальної зброї, за іншою – він помер у себе вдома, сидячи за комп`ютером.

У департаменті зі зв`язків із громадськістю МВС України останню версію смерті не підтвердили.

У той же час, тимчасовий адміністратор банку “Київ” Анатолій СТЕПАНЕНКО перебуває на лікарняному. За даними джерела, йому зробили операцію.

Довідка УНІАН. Національний банк України своєю постановою від 9 лютого 2009 року ввів тимчасового адміністратора в АКБ “Київ”. Тимчасовим адміністратором був призначений А.СТЕПАНЕНКО.

В.МИРОНЕНКО - незалежний експерт.

Раніше В.МИРОНЕНКО був призначений тимчасовим адміністратором у «Родовід Банк». Проте, за словами директора Департаменту реорганізації і припинення діяльності банків Національного банку Костянтина РАЄВСЬКОГО, В.МИРОНЕНКО був вкладником банку, тому його змінив на посаді член Правління НБУ, виконавчий директор з питань платіжних систем і розрахунків Віктор КРАВЕЦЬ.