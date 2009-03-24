НБУ заморозив вклади ще в одному банку

Постановою Правління Національного банку України (№157 від 23 березня 2009 р.) в АБ «Банк регіонального розвитку» введена тимчасова адміністрація. Про це УНІАН повідомили у прес-службі банку.

Згідно з повідомленням, тимчасова адміністрація призначається строком на один рік – з 24 березня 2009 р. до 23 березня 2010 р.

Тимчасовим адміністратором призначається фізична особа - незалежний експерт Андрій ЯЦУРА.

“З метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану в АБ „Банк регіонального розвитку ” введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на шість місяців - з 24 березня 2009 р. до 23 вересня 2009 р.», - йдеться у повідомленні прес-служби банку.

Як повідомляв УНІАН, у «Банку регіонального розвитку» з кінця лютого введений куратор від Національного банку України, який стежить за цільовим використанням коштів, виділених банку на рефінансування.

Довідка УНІАН. АБ «Банк регіонального розвитку» створений у 1989 році.

За даними Національного банку України, на 1 січня 2009 року активи банку становили 1,123 млрд. грн., зобов`язання – 1,025 млрд. грн., власний капітал – 97,399 млн. грн., статутний капітал – 84,683 млн. грн.

Чистий прибуток за підсумками 2008 року становив 147 тис. грн.