З початку року рубль щодо долара впав на 18,8%

Реальне ослаблення рубля до долара за лютий 2009 року склало 10,8%, до євро - 6,1%, про це йдеться в моніторингу Мінекономрозвитку РФ. Реальне ослаблення рубля до фунта стерлінгів - 11,2%, до швейцарського франка - 5,8%, японської ієни - 7,8%. В цілому за січень-лютий (з розрахунку лютий 2009 року до грудня 2008 року) реальне ослаблення рубля до долара склало 18,8%, до євро - 13,1%, до фунта стерлінгів - 15,1%, до швейцарського франка - 15,9%, до японської ієни - 16,4%.

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