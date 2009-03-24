До закриття міжбанку долар ще підріс

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,2100/8,3300, до 11:00 звузився спред 8,2300/8,3150, а до 12:00 ціни зросли 8,3200/8,3550. До закриття цінові рівні досягли максимуму 8,3300/8,3650 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:30 Національний банк України вийшов на ринок із інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2450/0,2500, до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2460/0,2500, а до 12:00 піднялися 0,2490/0,2520. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2490/0,2510. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ (Система електронних торгів) за результатами торгів становив 33,2930 (-0,0545).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3584/86, і до 14:30 знизилися 1,3557/59. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,1465/11,3235, до 11:00 ціни встановилися на таких значеннях 11,1875/11,3170, а до 12:00 пошли вгору слідом за доларом 11,3115/11,3730. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 11,2870/11,3485.