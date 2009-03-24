Луценко сподівається, що підписка про невиїзд зупинить Аделаджу

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО впевнений, що старший пастор церкви “Посольство Боже» Сандей АДЕЛАДЖА, який підозрюється в організації фінансового шахрайства компанії «Кінгз-Кепітал» та перебуває на підписці про невиїзд, не намагатиметься виїхати за межі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Київській області під час відвідування навчального центру Внутрішніх військ з нагоди 15-ї річниці створення спецпідрозділу ГУБОЗ «Сокіл».

«Він не може виїхати за межі України, відповідні служби націлені на запобігання цьому… Сподіваюсь, що він цього не зробить, оскільки це може потягнути більш суворий запобіжний захід», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

В той же час він відкинув звинувачення С.АДЕЛАДЖІ, що начебто українська міліція переслідує його за релігійні переконання. «Я категорично це відмітаю. Ця справа стосується виключно фінансового шахрайства», - наголосив міністр.

Разом з тим він нагадав, що процесуальний статус та запобіжний захід для С.АДЕЛАДЖІ можуть залежати від показів двох посередників шахрайської схеми, які наразі перебувають в розшуку.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що в нашій країні людина, яка не згодна з діями співробітників міліції, може оскаржити їх, звернувшись до прокуратури або до суду.

Як повідомляв УНІАН, Головне слідче управління МВС України в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної щодо керівництва компанії «Кінгз Кепітал», висунуло звинувачення С.АДЕЛАДЖІ.

Громадянин Нігерії С.АДЕЛАДЖА, який офіційно проживає в Україні, звинувачується в організації заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства, здійсненого в особливо великих розмірах.

14 березня слідчі вдруге обрали для С.АДЕЛАДЖІ запобіжний захід – підписку про невиїзд.