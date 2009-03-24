Два вінницькі земляцтва у Києві заговорили про об’єднання

Ідея об`єднання сил і можливостей двох вінницьких земляцтв стала основним лейтмотивом звітно-виборної конференції товариства «Вінничани в Києві», що відбулася у столиці.

У 1995 році академік П. Саблук разом з колишнім міністром оборони В. Шмаровим зініціювали створення першого Вінницького земляцтва.

Два роки тому було зорганізоване товариство «Вінничани в Києві». Саме його члени на своїй конференції обговорювали проблему розколу земляків у Києві і шукали шляхів до його подолання.

Новообраний голова «Вінничан у Києві» О. Зарубінський висловив думку, що структура товариств сама по собі не є визначальною, і "нічого поганого в тому, що паралельно співснуватиме два об`єднання, немає", головне, щоб малій батьківщині й тим, хто поміняв її на столицю, була від діяльності хоч якась користь.

Про конкретні справи «Вінничан у Києві» говорили і дипломат В. Крижанівський, і політики В. Кононов, С. Татусяк, В. Рябоконь, Н. Ільченко, і господарники Г. Калетник, П. Білий, В. Продівус, Л. Андрієць, і лікар С. Жук.

Ініціатор створення першого Вінницького земляцтва академік Саблук висловився за об’єднання земляків в одну велику громаду.