Світові ціни на нафту трохи підвищилися
00:35, 25 березня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 24 березня на провідних нафтових біржах трохи підвищилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням в травні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 53,50 (+0,03) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 53,98 (+0,18) дол./бар.
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