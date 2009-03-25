Обама: позиції долара «надзвичайно сильні»
06:13, 25 березня 2009Суспільство
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Нової світової валюти не буде?
Позиції долара «надзвичайно сильні» і немає необхідності в новій єдиній світовій резервній валюті. Про це під час своєї прес-конференції в ефірі каналу ABC заявив президент США Барак Обама.
«Долар дуже сильний, тому що інвестори вважають США країною з найсильнішою економікою і найстабільнішою політичною системою в світі. Я не бачу необхідності в новій світовій валюті», - сказав Обама.
Раніше Китай виступив з пропозицією позбавити долар його 50-річного домінуючого статусу в світовій економіці. Пропонується відмовити долару в статусі головної резервної валюти на користь так званих «спеціальних прав запозичення» – квазівалюти, яку може випускати МВФ.
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