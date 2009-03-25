Обама: позиції долара «надзвичайно сильні»

Позиції долара «надзвичайно сильні» і немає необхідності в новій єдиній світовій резервній валюті. Про це під час своєї прес-конференції в ефірі каналу ABC заявив президент США Барак Обама.

«Долар дуже сильний, тому що інвестори вважають США країною з найсильнішою економікою і найстабільнішою політичною системою в світі. Я не бачу необхідності в новій світовій валюті», - сказав Обама.

Раніше Китай виступив з пропозицією позбавити долар його 50-річного домінуючого статусу в світовій економіці. Пропонується відмовити долару в статусі головної резервної валюти на користь так званих «спеціальних прав запозичення» – квазівалюти, яку може випускати МВФ.

Газета.ру