Від домовленості про ГТС виграють українські споживачі газу

Досягнуті в Брюсселі домовленості щодо модернізації української газотранспортної системи (ГТС) створять сприятливіші умови для українських споживачів газу. Таку думку висловив УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Драгон Капітал» Денис САКВА.

За його словами, крім питання про залучення інвестицій, необхідних для забезпечення безперебійної роботи газотранспортної системи, однією з важливих домовленостей, досягнутих в Брюсселі, є вимога до України забезпечити незалежність оператора транзиту газу, а також прозорість і рівні права доступу до газотранспортної системи і системи підземних сховищ для всіх учасників газового ринку.

В зв`язку з цим аналітик нагадав, що наразі умови доступу до газових сховищ і газотранспортної системи непрозорі і дуже бюрократизовані, що ускладнює умови роботи для приватних інвесторів і потенційно може призвести до зловживань і неефективного використання ресурсу ГТС.

За словами Д.Сакви, вимога з боку Євросоюзу дасть змогу збільшити конкуренцію на газовому ринку і, в підсумку, створить сприятливіші умови для споживачів газу, що матиме позитивний вплив на всю економіку країни. Крім того, за словами аналітика, це ускладнить процеси крос-субсидування різних видів діяльності і дозволить вирівняти існуючі перекоси в тарифоутворенні на газовому ринку, коли, наприклад, ціна на газ, який видобувається в Україні, в кілька разів нижче, ніж на газ, що імпортується. «Це, у свою чергу, підштовхне інвесторів до пошуку і розробки запасів вуглеводнів в Україні», – зазначив Д.Саква.