Комунальні тарифи у Києві таки зростуть. Мерія столиці вже домовилася з центральною владою про підвищення на 50 відсотків, пишуть «Факти».

Для юридичних осіб нові ціни діятимуть вже з квітня. А жителям столиці дають відстрочку. Платіжки з новими цифрами кияни отримають на початку літа.

Це не остання хвиля підвищення комунальних тарифів, наголошують у мерії. Усе тільки починається. Однак влада не поспішатиме брати більше грошей за послуги комунальників – почекає поки економіка країни стабілізується і кияни почнуть добре заробляти.

ICTV