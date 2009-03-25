Комунальні тарифи у Києві таки зростуть?
08:59, 25 березня 2009Суспільство
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"Усе тільки починається"
Комунальні тарифи у Києві таки зростуть. Мерія столиці вже домовилася з центральною владою про підвищення на 50 відсотків, пишуть «Факти».
Для юридичних осіб нові ціни діятимуть вже з квітня. А жителям столиці дають відстрочку. Платіжки з новими цифрами кияни отримають на початку літа.
Це не остання хвиля підвищення комунальних тарифів, наголошують у мерії. Усе тільки починається. Однак влада не поспішатиме брати більше грошей за послуги комунальників – почекає поки економіка країни стабілізується і кияни почнуть добре заробляти.
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