7 років тюрми за 17 крадених «Ланосів»

У Запоріжжі суд засудив до 7 років позбавлення волі членів міжрегіональної організованої злочинної групи, які впродовж двох років викрадали автомобілі на території Запорізької області та перепродували в інших регіонах України.

Як розповіла УНІАН старший прокурор відділу Запорізької облпрокуратури Аліса АВРАМЕНКО, «до складу організованої злочинної групи входило 4 особи – 2 жителів Запорізького регіону та 2 – Миколаївської області, які спеціалізувалися на заволодінні автомобілями «Ланос» і їх перепродажі».

За словами А.АВРАМЕНКО, під час досудового слідства було встановлено причетність членів злочинної групи до заволодіння 17 автомобілями.

«Викрадали тільки автомобілі «Ланос», оскільки один з членів ОЗУ, який безпосередньо викрадав авта, «спеціалізувався» саме на цьому автомобілі й міг без проблем не тільки відкрити та завести його без ключа, а й відключити всі види сигналізації, які встановлюють на «Ланос». За словами членів групи, у виборі автомобілів для викрадення свою роль грало також те, що саме «Ланоси» було найлегше згодом реалізувати», - повідомила А.АВРАМЕНКО.

За її словами, всі викрадені автомобілі мали мінімальний пробіг. Їх продавали в Миколаївську й Одеську області, звідки, найімовірніше, вже перепродували далі.

«Враховуючи повторність здійснення злочинів, той факт, що діями підсудних потерпілим було завдано суттєвий матеріальний збиток, а також той факт, що 2 з членів групи раніше вже були судимі за аналогічні злочини, місцевий суд Ленінського району Запоріжжя засудив учасників ОЗУ до реальної міри покарання – позбавлення волі строком на 7 років», - повідомила А.АВРАМЕНКО.