Блок Тимошенко назвав сім руйнівних наслідків ”ручного бюджету”

Фракція БЮТ звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, до політичних сил, які відстоюють принципи відкритості влади, не дозволити перевести в кулуарний режим обговорення та ухвалення державного бюджету на 2007 рік.

Про це йдеться у заяві фракції БЮТ щодо зриву бюджетного процесу в Україні.

Як нагадують у БЮТ, відповідно до Бюджетного кодексу України (ст.41), проект закону про державний бюджет у першому читанні повинен розглядатися Верховною Радою не пізніше 20 жовтня. “Ця дата минула, але в першому читанні бюджет не розглядався. Це надзвичайна ситуація, яка була б неможливою в будь-якій іншій цивілізованій країні світу. Це говорить про зрив бюджетного процесу та глибокий непрофесіоналізм уряду”, підкреслюється в заяві.

На переконання депутатів від БЮТ, “свідоме затягування розгляду бюджету України у Верховній Раді засвідчує, що Кабінет Міністрів України не зацікавлений у прозорому механізмі прийняття бюджету”.

“Тіньовий бюджет уряду Віктора ЯНУКОВИЧА потребує тіньового прийняття без участі народних депутатів України. Депутатські фракції, народні депутати, які входять до Антикризової коаліції, виконують прямі вказівки представників В.ЯНУКОВИЧА в уряді, ігноруючи обов’язки народних депутатів, закони України”, вважають у фракції БЮТ.

Автори заяви прогнозують, що “під надуманими причинами розгляд бюджету у першому та другому читаннях буде затягуватись до критичного моменту. В результаті це призведе до прийняття бюджету України на 2007 протягом одного дня із збереженням всіх його тіньових обігів та вад”.

Як попереджають у БЮТ, намагання в ручному режимі прийняти бюджет країни на наступний рік призведе до:

- грубих порушень конституційних прав громадян, зокрема, дотримання вимог статті 22 щодо недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів;

- посилення податкового тиску на громадян, малий і середній бізнес у поєднанні з податковими пільгами великому бізнесу та скороченням надходжень від державних монополій;

- підвищення рівня експлуатації робітників і службовців, питома вага заробітної плати яких у ВВП скорочується на користь нарощування прибутків кланового бізнесу, представники якого окупували виконавчу владу в Україні;

- переведення 2/3 населення у категорію тих, що проживають за межею бідності - із середньодушовими сукупними витратами у місяць нижче прожиткового мінімуму;

- скорочення на 13,3% видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, переведення соціальних програм у ручний режим управління: умов оплати праці, визначень розміру пенсій, пільг, компенсацій, гарантій, соціальних допомог, допомог сім`ям з дітьми та інших соціальних виплат і визначення їх розміру Кабінет Міністрів України перебирає на себе;

- скорочення бюджетних дотацій Пенсійному фонду на 5,3 млрд. грн., не підвищуючи при цьому пенсії;

- направлення бюджетних коштів приватним структурам.

У зв’язку з цим фракція БЮТ закликає не допустити зриву бюджетного процесу, не дозволити приймати бюджет, який буде у майбутньому керуватись в ручному режимі і працювати на вузьке політичне коло, а не на користь громадян країни.

“Ми вимагаємо від уряду діяти в рамках Конституції”, наголошується у заяві БЮТ.