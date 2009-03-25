Поїзд Київ-Москва вбив жінку

У Чернігівській області на залізничній станції Бахмач вночі поїзд збив жінку. Про це повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської ОДА.

Нещасний випадок стався 25 березня о 3.15. Пасажирський потяг №41 сполученням "Москва-Київ" смертельно травмував мешканку м. Бахмача 1948 року народження, яка намагалася потрапити на високу платформу у невстановленому місці.