Поїзд Київ-Москва вбив жінку
12:04, 25 березня 2009Суспільство
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Трагедія у Чернігівській області
У Чернігівській області на залізничній станції Бахмач вночі поїзд збив жінку. Про це повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської ОДА.
Нещасний випадок стався 25 березня о 3.15. Пасажирський потяг №41 сполученням "Москва-Київ" смертельно травмував мешканку м. Бахмача 1948 року народження, яка намагалася потрапити на високу платформу у невстановленому місці.
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