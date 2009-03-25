За три місяці більше тисячі даішників встояли перед хабарями!

Співробітники Державної автоінспекції спільно зі Службою внутрішньої безпеки МВС України з початку цього року виявили 44 факти вимагання співробітниками ДАІ хабарів від водіїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, за 15-ма матеріалами вже порушено кримінальні справи.

Водночас C.КОЛОМІЄЦЬ зауважив, що також паралельно було зафіксовано понад 1 тис. спроб дачі хабарів з боку водіїв, через що порушено близько 10 кримінальних справ.

"Я наполягаю, що ті, хто дає хабарі, також злочинці, стосовно яких необхідно також порушувати кримінальні справи... Злочинці обидва – той, хто дає хабар, і той, хто бере", - сказав начальник ДАІ.

Він нагадав, що з початку цього року для запобігання таким негативним явищам працюють близько 3 тис. мобільних груп Служби внутрішньої безпеки МВС.