У Тимошенко заснували літературно-творчу премію

Кабінет міністрів України заснував літературно-творчу премію ім. Гоголя.

Про це журналістам повідомив міністр культури Василь ВОВКУН.

Він уточнив, що премія встановлена у розмірі 12 тисяч гривень.

«Сподіваюся, що перші номінанти будуть вже наприкінці цього року», - сказав В.ВОВКУН. Він зазначив, що премія присуджуватиметься письменникам, творчість яких позитивно впливає на імідж України.