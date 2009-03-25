До десятої річниці загибелі Чорновола виправдали його водія

У розслідуванні справи про загибель лідера Народного Руху України, народного депутата України Вячеслава Чорновола Генпрокуратура повністю реабілітувала водія, помічника-консультанта народного депутата Євгена Павлова, звинуваченого, як і шофер КамАЗу Володимир Куделя, в порушенні Правил дорожнього руху, що призвели до трагедії.

Як пише «Сегодня» (№62 (3195)), про це виданню в ексклюзивному інтерв`ю повідомив керівник слідчої групи у справі В.Чорновола Павло ДЕМБИЦЬКИЙ.

«З урахуванням зібраних у процесі слідства доказів, а також за результатами п`яти незалежних експертиз, зокрема проведеної за участю польських фахівців, водій «Тойоти Королла» Євген Павлов, який раніше був винною стороною ДТП, реабілітований. Визнано, що в нього ні за яких обставин не було можливості уникнути зіткнення з КамАЗом", - сказав П.ДЕМБИЦЬКИЙ.

Таким чином, як зазначає видання, через 10 років після трагедії слідство вийшло на висновки, що принципово змінюють картину трагедії. Як відомо, в березні-червні 1999 р. воно розділило провину за загибель В.Чорновола порівну між обома водіями - КамАЗа В.Куделею і «Тойоти» - Є.Павловим. «Перший, який залишився живим і неушкодженим, відбувся легким переляком, потрапивши під амністію. Другий загинув разом із В.Чорноволом, але 10 років йому висували звинувачення, що їхав на великій швидкості й вчасно не зумів загальмувати або зробити рятівний маневр», - підкреслює видання. На запитання журналіста, якою все-таки була швидкість «Тойоти», П.ДЕМБИЦЬКИЙ відповів: «Як встановлено вченими й фахівцями, допустимою, в межах 100 км на годину». Відповідаючи на запитання, чи означає це, що ті, хто починав слідство й поспішно припиняв його, навмисне фальсифікували обставини справи, керівник слідчої групи сказав: «Так однозначно стверджувати не можу. Всі обставини ретельно вивчаються, перевіряються, але інтереси слідства не дають права поки їх розголошувати».

Реабілітація Є.Павлова, проте, може істотно вплинути на весь хід слідства. Після цього ще більшої грунтовності набуває версія про навмисне вбивство В.Чорновола, яка й так вже розглядається слідством як пріоритетна. Правда, як рухається розслідування в цьому напрямку П.ДЕМБИЦЬКИЙ не сказав, зазначивши лише, що «робота ведеться дуже активно».

На запитання «Сегодня», чи фігурує в справі відеокасета із записом полковника міліції в масці, який заявляв, що загибель В.Чорновола була результатом спецоперації з його усунення (касета, за словами депутата Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА, була в 1999 році у екс-голови СБУ Євгена МАРЧУКА), слідчий СБУ Роман ТРОФИМЕНКО сказав: «Поки її не знайдено. Ми - в пошуках».

Довідка УНІАН. Лідер Народного Руху України Вячеслав Чорновіл загинув 25 березня 1999 року в автомобільній аварії на трасі Київ-Черкаси. Йому був 61 рік.

Автомобіль, у якому їхав В.Чорновіл, на великій швидкості врізався у вантажівку з причепом, що розверталася. Трагедія сталася неподалік Борисполя. Лідер Руху повертався до Києва з Кіровограда.

23 січня 2009 року народні депутати Ярослав КЕНДЗЬОР і Іван СТОЙКО заявили на прес-конференції, що мають у своєму розпорядженні дані від свідків про те, що В.Чорновіл і його водій Є.Павлов після зіткнення з вантажівкою були живі, але їх «добила» невідома людина кастетом.

Я.КЕНДЗЬОР зазначив, що судмедексперти зафіксували той факт, що на черепі й В.Чорновола, й Є.Павлова є «лінійні чотири удари, які могли бути завдані ззовні. зокрема кастетом». Він сказав, що 25 березня 1999 року в Кіровоградській області за В.Чорноволом здійснювалися негласні стеження, якими керував один із високопоставлених чиновників Департаменту ДАІ МВС України.

24 січня в прес-службі Генпрокуратури повідомили, що Генеральна прокуратура України проводить перевірку інформації щодо насильницької смерті лідера Народного Руху В.Чорновола та його водія Є.Павлова після зіткнення з вантажівкою 25 березня 1999 року.