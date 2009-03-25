У Закарпатті оголосили штормове попередження через загрозу підвищення рівнів води в річках. Про це сьогодні УНІАН повідомив Федір ФІЛІП з Центру пропаганди ГУ МНС в Закарпатській області.

За його словами, на 25-26 березня Головне управління МНС в Закарпатській області оголосило небезпеку підвищення рівнів води в річках через значні опади.

Він також повідомив, що підвищення рівнів води очікується на двох найповноводніших артеріях Закарпаття - на річках Тиса та Латориця. «Причому зростання до одного-півтора метра очікується якраз поблизу прикордонного міста Чопа», - уточнив Ф.ФІЛІП.

Ф.ФІЛІП також нагадав, що в Закарпатті продовжує діяти штормове оголошення з приводу сходження лавин в горах.