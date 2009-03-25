Україна і Росія продовжують готувати візит Тимошенко до Москви

Робочі групи України і Росії продовжують готувати візит прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Москви 8 квітня для участі в засіданні Міжурядового економічного комітету українсько-російської комісії.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економіки України.

«Офіційної інформації про скасування або перенесення дати візиту і засідання немає», - повідомило джерело.

Джерело зазначило, що, як і раніше, 2 квітня в Києві планується провести українсько-російський бізнес-форум, у роботі якого візьме участь заступник міністра економічного розвитку Росії Андрій КЛЕПАЧ.

“Спільна робота в цьому напрямі відбувається – її ніхто поки що не відміняв”, - зазначило джерело.

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі Кремля 24 березня заявили, посилаючись на Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА, що Росія переносить міжурядові консультації з Києвом через газову декларацію України і ЄС, підписану 23 березня у Брюсселі за підсумками Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи.

"Такі консультації відбудуться після прояснення відповідних питань, які виникли у російської сторони", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН підтримав цю пропозицію.

Нагадаємо, що візит Ю.ТИМОШЕНКО вже переносився з 27 березня на 8 квітня з технічних причин.