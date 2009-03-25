ЗАТ «Оболонь» переробляє 85% власних відходів

На ЗАТ «Оболонь» переробляють і повторно використовують понад 85% відходів власного виробництва. Про це вчора повідомив голова ради ЗАТ «Оболонь» Сергій БЛОЩАНЕВИЧ під час виступу на першому українському бізнес-саміті «Зміна клімату: ставлення та готовність до дій».

«При збільшенні виробництва компанія «Оболонь» зменшує вплив на довкілля. Протягом останніх років, викиди в атмосферу зменшились на 42%, а утворення відходів - на 48%. «Оболонь» переробляє і повторно використовує понад 85% відходів власного виробництва», – наголосив С.БЛОЩАНЕВИЧ.

Голова ради ЗАТ «Оболонь» повідомив, що у 2009 році компанія вже підтвердила відповідність систем управління вимогам міжнародних стандартів ISO.

«Відповідно до вимог системи екологічного менеджменту ISO 14 001:2006 «Оболонь» постійно покращує екологічні характеристики виробництва, мінімізує шкідливі викиди у довкілля та впроваджує повторне використання та переробку ресурсів. Це дозволяє не тільки зменшити споживання ресурсів і плату за забруднення, але й покращити стан навколишнього середовища, підвищити свідомість та екологічну культуру працівників», - зазначив С.БЛОЩАНЕВИЧ.

Також він нагадав, що компанія першою в Україні розпочала переробку пивної дробини.

«Протягом 2008 року «Оболонь» впровадила екологічний проект зі збору ПЕТ пляшок у Києві та інвестувала кошти у переробку зібраної пляшки на бандажну стрічку. Загальні екологічні витрати компанії «Оболонь» у 2008 році становили понад 5 млн. грн.», – розповів С.БЛОЩАНЕВИЧ.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. За підсумками 2008 року частка компанії «Оболонь» на ринку пива склала 30,3%. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України. Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу та складає 75 % від загального українського експорту пива.

Саміт «Зміна клімату» організований Представництвом ООН в Україні та мережею Глобального договору за підтримки Міністерства охорони навколишнього природного середовища в рамках Національної кампанії «Прямуй на зелене».