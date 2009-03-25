Газпром вимагає, щоб без його санкції ніхто українську ГТС не чіпав

ВАТ «Газпром» заявляє, що має санкціонувати проведення будь-яких робіт, пов`язаних із зміною пропускної спроможності експортних трубопроводів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам начальник Департаменту з транспортування, підземного зберігання і використання газу ВАТ «Газпром» Олег АКСЮТІН.

«Виконання положень нещодавно прийнятої у Брюсселі декларації Україна - ЄС з модернізації української ГТС передбачає зміну режиму її роботи. Враховуючи ступінь інтеграції наших газотранспортних систем, а також той факт, що робота української ГТС є невід`ємною частиною режиму експортних постачань «Газпрому» і наших експортних контрактів, «Газпром» зобов`язаний санкціонувати проведення будь-яких робіт, пов`язаних із зміною пропускної спроможності експортних трубопроводів України», - заявив О.АКСЮТІН. Більше того, додав він, українська ГТС повністю синхронізована з роботою Єдиної системи газопостачання Росії. Це пояснюється тим, що вони створені як єдиний технологічний комплекс видобутку і транспортування газу на території колишнього СРСР, сказав О.АКСЮТІН.

Він вважає, що несанкціонована зміна режимів роботи української ГТС відразу позначиться не тільки на експортних контрактах, але й на процесі видобутку російського і центральноазійського газу, що може спричинити непередбачувані наслідки на всьому євразійському просторі.

«Очевидно, що нормальне функціонування системи газових постачань може бути забезпечене тільки координацією всіх технологічних ланок і процесів від видобутку і транспортування до споживання газу. І іншої альтернативи цьому немає», - підкреслив О.АКСЮТІН.

Як повідомлялося, 23 березня на конференції в Брюсселі Україна підписала з Євросоюзом спільну декларацію, що стосується модернізації газотранспортної системи.

У відповідь російська делегація покинула інвестиційну конференцію, заявивши, що Росію, по суті, виключили з обговорення цього важливого питання.