Уряд виділив ще 100 млн. грн. на будівництво мосту в Києві

Уряд виділив зі Стабілізаційного фонду Державного бюджету ще 100 млн. грн. на будівництво цього року залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України, відповідне розпорядження дано на засіданні Кабінету Міністрів.

Як наголошується в повідомленні, виділені кошти дадуть змогу продовжити виконання робіт з будівництва залізнично-автомобільного мосту через Дніпро на залізничній ділянці Київ-Московський - Дарниця.

Як повідомляв УНІАН, з початку року будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро профінансовано на 108,6 млн. грн. З цієї суми 100 млн. грн. - кошти Державного бюджету.

Впродовж березня почалося складання металоконструкцій фарватерної частини прогоночних споруд низового автомобільного проїзду.

Нагадаємо, 21 січня ц.р. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення першого траншу в 50 млн. грн. на будівництво автомобільно-залізничного мосту через Дніпро в Києві. Загалом на 2009 рік фінансування будівництва мосту становитиме 650 млн. грн. Кошти буде виділено зі Стабілізаційного фонду.

Довідка УНІАН. 15 липня 2004 року в Києві почалося будівництво Дарницького залізничного вокзалу та нового залізнично-автомобільного мосту через Дніпро. Будівництво моста планувалося закінчити 2006 року. Потім ці терміни кілька разів переносили.

За проектом, мостовий перехід загальною довжиною 2 тис. 155 метрів має дві залізничні колії та шість смуг для руху автотранспорту. Будівельна довжина залізничних колій – 35 км, автомобільних підходів – 4,5 км. Кошторисна вартість будівництва моста – 9 млрд. 157 млн. грн., з яких 4 млрд. 254 млн. грн., – вартість автодорожньої частини. Гензамовником будівництва Дарницького мосту та нового Дарницького вокзалу виступає Південно-Західна залізниця. Будівництво моста здійснює компанія «Планета-Міст».

У вересні 2007 р. на будівництві залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро на залізничній ділянці Київ-Московський – Дарниця відбулося з`єднання лівого та правого берегів Дніпра.

Наприкінці 2008 року було відкрито робочий рух однією залізничною гілкою моста, зараз тривають роботи на другій гілці.

Будівництво автомобільної частини моста буде повністю завершено за наявності фінансування через два роки – до 2011 р.