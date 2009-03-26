Литва обіцяла пролобіювати в Європі нафтогін Одеса - Плоцьк

Литва зацікавлена в імпортуванні української електроенергії вже з початку 2010 року.

Про це заявив міністр енергетики Литви Арвідас СЕКМОКАС під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литві Ігорем ПРОКОПЧУКОМ, повідомляє прес-служба МЗС України.

Згідно з повідомленням, під час зустрічі сторони обговорили перспективи розвитку енергетичної співпраці між Україною та Литвою, зокрема, подальші способи реалізації загальних проектів добудови нафтопроводу Одеса – Броди – Плоцьк –Гданськ, організації постачання в Литву української електроенергії з використанням транзитних можливостей білоруських електромереж, участі українських фахівців у будівництві нової АЕС на території Литви, а також можливість співпраці в галузі альтернативної енергетики та використання біопаливних технологій.

Під час зустрічі А.СЕКМОКАС висловив готовність литовської сторони сприяти проведенню в Брюсселі презентації техніко-економічного обгрунтування проекту добудови нафтопроводу Одеса – Броди до Плоцька.

Як повідомляв УНІАН, 14-15 лютого ц.р. у Вільнюсі відбулася зустріч міністрів закордонних справ Литви, Білорусі та України, під час якої, зокрема, обговорювали питання про вироблення нових механізмів співпраці в енергетичній сфері.

За наслідками зустрічі міністри висловили надію, що в травні буде підписано угоду про транзит української електроенергії в Литву.

У рамках цієї зустрічі Міністерство палива та енергетики України запропонувало литовській стороні розглянути можливість укладення контракту на постачання української електроенергії потужністю 20 МВт уже з 2009 року. Проте зараз Україна не може реалізувати цей проект через відсутність домовленості між українським оператором експорту ДПЗД «Укрінтеренерго» і білоруським державним системним оператором «Біленерго» щодо транзиту української електроенергії. Крім неузгодженості сторін у питаннях ціни транзиту, «Біленерго» наполягає на узгодженні питання надання транзитного коридору з Міністерством промисловості та енергетики Російської Федерації.

Литва в рамках вступу в Євросоюз прийняла зобов`язання повної зупинки Ігналінської АЕС з 1 січня 2010 року. Зараз станція задовольняє 70% потреби країни в електроенергії. Україна заявляє про готовність щороку постачати в Литву транзитом до 4 млрд. кВт/г електроенергії.