8 банків будуть розраховуватися з вкладниками ліквідованих банків

Фонд гарантування вкладів визначив 8 банків - агентів із виплати в 2009 році гарантованих відшкодувань вкладникам ліквідовуваних банків. Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, відповідне рішення адміністративна рада Фонду гарантування вкладів ухвалила 20 березня 2009 року.

Згідно з наданою інформацією, в 2009 році банками - агентами будуть: "Сведбанк", "Правекс-Банк", "ПриватБанк", «Райффайзен Банк Аваль», "Укрсоцбанк", банк «Хрещатик», «Брокбізнесбанк» і "Ерстебанк".

Як повідомлялося, на сьогоднішній день фонд проводить виплати гарантованих сум вкладникам трьох ліквідовуваних банків: "Гарант", "Інтерконтинентбанку", "Київського універсального банку".

У 2008 році функції банків - агентів Фонду гарантування вкладів виконували „Правекс-Банк”, "ПриватБанк" „Укрпромбанк”, "Промінвестбанк" і "Сведбанк".

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

На сьогодні до Реєстру фонду включено 178 учасників і 6 тимчасових учасників.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. гривень.