У Кремлі зірвалося підписання документа про газопровід
08:15, 26 березня 2009Суспільство
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У Газпрому немає грошей
У Кремлі зірвалося підписання документа про газопровід в Туркменії, який збирався будувати Газпром.
Як пише газета "Ведомости", не підписувати угоду було бажанням обох сторін, - у Газпрому немає на це грошей, а Ашхабад збирається вести трубу в обхід Росії.
Вартість проекту, за оцінками експертів, складає близько мільярда доларів.
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