У Кремлі зірвалося підписання документа про газопровід в Туркменії, який збирався будувати Газпром.

Як пише газета "Ведомости", не підписувати угоду було бажанням обох сторін, - у Газпрому немає на це грошей, а Ашхабад збирається вести трубу в обхід Росії.

Вартість проекту, за оцінками експертів, складає близько мільярда доларів.

Эхо Москвы