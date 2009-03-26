У Кремлі зірвалося підписання документа про газопровід

08:15, 26 березня 2009
Суспільство
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У Газпрому немає грошей

У Кремлі зірвалося підписання документа про газопровід в Туркменії, який збирався будувати Газпром.

Як пише газета "Ведомости", не підписувати угоду було бажанням обох сторін, - у Газпрому немає на це грошей, а Ашхабад збирається вести трубу в обхід Росії.

Вартість проекту, за оцінками експертів, складає близько мільярда доларів.

Эхо Москвы

 

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