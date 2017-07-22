Екс-беркутівця Лободу заарештували на 32 дні без можливості внесення застави

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому бійцеві спецпідрозділу "Беркут" Сергію Лободі, який підозрюється в нападі на учасників "Автомайдану" в ніч на 23 січня 2014 року. Про це повідомляє "112 Україна".

"32 дні утримання під вартою без можливості внесення застави. Саме таке рішення ухвалив суддя Печерського райсуду, таким чином частково задовольнивши клопотання, яке внесла Генпрокуратура, адже прокурор просив 60 днів утримання під вартою. Представник прокуратури заявив, що задоволений таким рішенням суду, в свою чергу, сторона захисту заявляє, що оскаржуватиме це рішення", - сказано в повідомленні.

Адвокат Лободи Сергій Волков у коментарі журналістам повідомив про те, що його підзахисний не скоював злочину, який йому інкримінують: "Злочин, який інкримінують Лободі, він не скоював. Людина не винна, він інвалід 3-ї групи, був поранений на Майдані, тривалий час лікувався, має сім'ю, дитину", - зазначив Волков.

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"Сторона захисту надала медичні документи, які були зібрані до його звільнення з органів внутрішніх справ, при цьому вона зазначила, що він проходить, можливо, якесь лікування, але документального підтвердження цьому не було", - повідомив прокурор ГПУ Руслан Ткаченко.

Слідчі встановили причетність спецроти київського "Беркута" до розстрілів 48 протестувальників і заподіяння вогнепальних поранень 80 протестувальникам 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській. За результатами розслідування повідомлено про підозру 25 співробітникам цієї спецроти й керівного складу полку "Беркут" у причетності до цих подій, з них 20 оголошені в розшук і 5 перебувають під вартою.