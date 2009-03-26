Міжбанківський долар неохоче здає позиції

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2735/8,3550, до 11:00 звузився спред – 8,3070/8,3470, а до 12:00 цінові рівні знизилися до 8,2710/8,2980 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,2450/0,2490, до 11:00 цінові рівні концентрувалися в діапазоні 0,2450/0,2595, а до 12:00 відкотилися до рівнів 0,2460/0,2480. На російському валютному ринку курс долар-рубель знизився, і до 12:00 встановився на рівні 33,4550 (-0,1725).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3569/1,3571, продовжуючи змінюватися в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,2266/11,3432, до 11:00 ціни встановилися на значеннях 11,2721/11,3324, а до 12:00 пішли донизу – 11,2232/11,2659.