Газпром прагне будь-що зберегти свій монопольний статус - експерт

Російська компанія «Газпром» прагне будь-якою ціною зберегти свій монопольний статус на газовому ринку.

Так пояснює негативну реакцію Москви на брюссельські газові домовленості між Україною та ЄС керівник Центру енергетичної політики Інституту Європи РАН Олексій ХАЙТУН в інтерв’ю тижневику «Коментарі».

«Газпром» хоче безпосередньо брати участь у реконструкції газових мереж і в тих грошах, які для цього виділить Європа. Але при цьому не допускає участі Європи, і тим більше України, у російських мережах, магістралях і, не дай Боже, родовищах», - заявив він.

В цьому сенсі, на думку російського експерта, інтереси «Газпрому» навіть входять у конфлікт з інтересами Росії. Після підписання російсько-української газової угоди, пояснив О.ХАЙТУН, у нього склалося враження, що в цій сфері нарешті проясняється політика, з’являються погоджений алгоритм встановлення ціни, прозорі умови транзиту, але це була помилка.

«(Я) вважав: те, що в остаточному підсумку вигідно нашій державі — Росії, має бути вигідно й «Газпрому», а от і ні. У «Газпромі», очевидно, бачать це по-іншому. Йому вигідніше працювати, коли концерн є монополістом і диктує, а навкруги вишиковуються. Звідси всі ці ідеї «Північного потоку», «Південного» і так далі», - пояснив О.ХАЙТУН.

На його переконання, і Україні, і Росії, і ЄС вигідніше підписати угоди, які б гарантували прозорі та відкриті відносини для всіх, але саме цього не хоче «Газпром».

«На сьогодні доходи й відповідно витрати «Газпрому» засекречено. А якщо він долучиться до тристоронньої газової угоди на тих же правах, що й Україна, то доведеться все оприлюднити й відкрити, але це не в наших інтересах, не в інтересах ВАТ «Газпром» як найбільшої монополії», - вважає О.ХАЙТУН.