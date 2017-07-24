Окупанти намагаються розхитати ситуацію на Донбасі через металургійні профспілки – ІС
Окупанти шукають контактів з представниками профспілок металургійної галузі на підконтрольній Україні частині Донецької області, які незадоволені рішенням уряду про скасування пільг.
Окупанти на Донбасі намагаються завербувати незадоволених пенсійною реформою представників металургійної галузі на контрольованій частині Донецької області.
Як повідомляє група «Інформаційний спротив», з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні представниками ФСБ РФ спільно з «МДБ ДНР» здійснюється пошук факторів, здатних спровокувати зростання рівня соціального невдоволення на підконтрольній Україні частині Донецької області.
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«З цією метою в даний час здійснюється активний пошук контактів з представниками профспілок металургійної галузі на підконтрольній Україні частині Донецької області, які незадоволені рішенням уряду про скасування пільг у частині раннього виходу на пенсію працівників шкідливих виробництв, прийнятим в рамках плану впровадження пенсійної реформи в Україні», – йдеться в повідомленні ІС.