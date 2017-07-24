Окупанти намагаються розхитати ситуацію на Донбасі через металургійні профспілки – ІС

Окупанти на Донбасі намагаються завербувати незадоволених пенсійною реформою представників металургійної галузі на контрольованій частині Донецької області.

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні представниками ФСБ РФ спільно з «МДБ ДНР» здійснюється пошук факторів, здатних спровокувати зростання рівня соціального невдоволення на підконтрольній Україні частині Донецької області.

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«З цією метою в даний час здійснюється активний пошук контактів з представниками профспілок металургійної галузі на підконтрольній Україні частині Донецької області, які незадоволені рішенням уряду про скасування пільг у частині раннього виходу на пенсію працівників шкідливих виробництв, прийнятим в рамках плану впровадження пенсійної реформи в Україні», – йдеться в повідомленні ІС.