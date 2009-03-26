Міжбанківський долар відвоював утрачені позиції

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,2735/8,3550, на 11.00 звузився спред - 8,3070/8,3470, а на 12.00 цінові рівні знизилися до 8,2710/8,2980. На момент закриття цінові рівні досягли позначок у 8,3100/8,3350 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,о 14.30 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Торги по російському рублю стартували котируваннями 0,2450/0,2490, на 11.00 цінові рівні концентрувалися в діапазоні 0,2450/0,2595, а на 12.00 відкаталися до рівнів 0,2460/0,2480. На момент закриття торгів котирування досягли таких позначок - 0,2465/0,2485. На російському валютному ринку курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 33,3750 (-0,2525).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівнів 1,3569/71 і на 15.00 зросли до рівнів 1,3618/20. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,2266/11,3432, на 11.00 цінові рівні встановилися в діапазоні 11,2721/11,3324, а на 12.00 знизилися до рівнів 11,2232/11,2659. На момент закриття торгової сесії цінові показники відносно EUR/UAH підвищилися до рівнів 11,2762/11,3161.