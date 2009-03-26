На меморіалі жертвам Голодомору чиновники "нарубали" більше мільйона

Прокуратура Дніпропетровського району у березні порушила кримінальну справу стосовно службових осіб райдержадміністрації, які підозрюються у розтраті 1,2 млн. грн. з бюджету при спорудженні меморіалу жертв Голодомору на Запорізькому шосе в передмісті Дніпропетровська. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

У грудні 2008 р. службові особи Дніпропетровської райдержадміністрації підписали завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт прийому виконаних у період з 23 по 25 грудня 2008 р. будівельних робіт на загальну суму 1,2 млн. грн. Мова йде про настил газону, посадку дерев та благоустрій під’їзної дороги, що було виконано ще у серпні-вересні 2008 року, до відкриття меморіалу Президентом України.

Водночас, як виявилося, у вказаний період жодних будівельних робіт не проводилося. Таким чином, незаконними діями вказаних службових осіб, державі було спричинено збитків на вказану вище суму.

Кримінальну справу порушено за ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Передбачене покарання - позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років). Хід слідства контролюється прокуратурою Дніпропетровської області.