Топ-менеджерам швейцарських банків заборонили виїжджати з країни

Швейцарські приватні банки заборонили своїм топ-менеджерам виїжджати за межі країни, повідомляє газета Financial Times. Банки побоюються, що їх керівників під час зарубіжних поїздок можуть взяти під варту в рамках розслідування справ про відхід від податків клієнтів-іноземців.

Керівництву більшості банків, що вирішили вдатися до такого запобіжного заходу, заборонено відвідувати Сполучені Штати. Проте деякі приватні банки ввели для топ-менеджерів повну заборону на зарубіжні поїздки, включаючи візити до сусідніх Франції та Німеччини.

У 2008 році швейцарські банки опинилися в центрі розслідувань податкових махінацій, що їх проводять США й Німеччина. Зокрема, швейцарський банк UBS запідозрили в наданні допомоги клієнтам-американцям в ухиленні від податків з використанням рахунків в офшорних зонах, відкритих за його сприяння. UBS був вимушений надати правоохоронним органам США інформацію про 250 клієнтів-американців, порушивши швейцарський закон про банківську таємницю. Крім того, банк погодився виплатити штраф у розмірі 780 мільйонів доларів.

Заборону на поїздки за кордон, зазначає Financial Times, введено напередодні саміту "Великої двадцятки" (G20), який відбудеться в Лондоні в квітні 2009 року. Очікується, що на зустрічі буде ухвалено рішення про створення "чорного" списку офшорних зон, в який може ввійти і Швейцарія. Інші претенденти на внесення до списку - Бельгія і Люксембург - вже оголосили про намір переглянути закон про банківську таємницю.

Лента.ру