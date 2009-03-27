Чому загинули дикі гуси?

Масова загибель перелітних диких гусей у Харківській області сталася внаслідок отруєння.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації, відповідні результати дослідження матеріалу від тушок диких гусей, які загинули на березі Краснопавлівського водосховища, оприлюднив Державний комітет ветеринарної медицини.

За результатами досліджень, вірус пташиного грипу у гусей не виявлено. Згідно з хіміко-токсикологічними дослідженнями вмісту шлунків на наявність токсичних елементів встановлено перевищення в 10 разів допустимої норми кількості цинку і заліза, які потрапили до організмів птахів у результаті поїдання зерна, протравленого перед посівом кукурудзи.

Як повідомлялося, 22 і 23 березня в Харківській області в Лозівському районі поблизу селища Краснопавлівка на березі і в прибережній зоні Краснопавлівського водосховища було знайдено 917 мертвих диких гусей.