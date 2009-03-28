Мер Тернополя дав Кабміну час до 1 серпня

Тернопільський міський голова Роман ЗАСТАВНИЙ заявляє про намір рішенням сесії надати дозвіл усім городянам встановлювати індивідуальне опалення, якщо до 1 серпня 2009 року Кабмін не скасує заборону на встановлення індивідуального опалення в окремих квартирах багатоквартирних будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер заявив на прес-конференції.

За словами Р.ЗАСТАВНОГО, мерія неодноразово зверталася до Кабміну з проханням внести зміни до своєї постанови з приводу індивідуального опалення, однак отримувала негативну відповідь. Відтак мер прийняв рішення оформити дозвіл як рішення сесії, хоча воно і суперечитиме постанові Кабміну.

“Нам пропонують поступово частково переходити на мазут та щепу, але на це немає технічної можливості, немає технічних умов. Якщо потрібно 200-300 тонн запасу мазуту для роботи котельні, то де його зберігати? Це ж екологічна бомба”, - вважає Р.ЗАСТАВНИЙ.

Він також зауважив, що після запуску котельні на щепі в приміському селі Пронятин на її роботу направляється вся обрізка дерев Тернополя. Якщо ж запустити ще один аналогічний котел, то, пояснює мер, для нього не буде сировини, “хіба почати вирубувати ліси”.

Р.ЗАСТАВНИЙ повідомив, що у зв’язку з тим, що населення вчасно не розраховується, а також через неліквідність тарифів після підняття ціни на газ, КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” заборгувало ДАК “Газ України” вже 30 млн. грн. Мер також додав, що в таких умовах КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” доводиться витрачати чимало часу на невластиві їм функції, тобто “виступати адміністратором зі збору коштів”.