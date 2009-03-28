Податкова накрила конвертаційний центр з обігом 500 мільйонів

Співробітники податкової міліції ДПА в Донецькій області викрили потужний конвертаційний центр, річний обіг якого перевищував 500 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в Управлінні податкової міліції ДПА в Донецькій області, затримано трьох жителів міста Донецька, які організували діяльність кримінального угруповання з метою надання послуг з конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов`язань і легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Один із затриманих раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за скоєння економічних злочинів.

До складу угруповання входили до десяти учасників – дилерів, бухгалтерів і кур`єрів. Грошові потоки спрямовувались ними через рахунки фіктивних підприємств, які відкривалися на підставних осіб у банківських установах міст Донецька, Сімферополя, Одеси, Києва, а відтак переводились у готівку і легалізовувались.

Одним з напрямів діяльності кримінального угруповання була легалізація коштів, одержаних шляхом розкрадань на підприємствах державної форми власності за попередньою змовою з посадовими особами цих підприємств.

Річний обіг коштів на рахунках конвертаційного центру перевищував 500 млн. грн. У зв`язку з міжрегіональним характером діяльності кримінального угруповання для викриття його діяльності було залучено більш як 70 оперативних співробітників податкової міліції ДПА в Донецькій області.

Під час проведення обшуків в офісних приміщеннях і за місцем проживання «конвертаторів» податківці вилучили реєстраційні й бухгалтерські документи, штампи і печатки 22 підприємств з ознаками фіктивності. Накладено арешт на 63 поточні рахунки, задіяні в нелегальній діяльності, вилучено готівкою 125 тис. доларів США, на рахунках фіктивних підприємств заарештовано майже 5 млн. грн.

Щодо трьох затриманих організаторів злочинного угруповання порушено кримінальну справу за статтями Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за фіктивне підприємництво, порушення порядку здійснення господарської діяльності і легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.