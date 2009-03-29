Рівень злочинності у школах Буковини зріс майже вдвічі

Рівень злочинності у загальноосвітніх закладах Чернівецької області, порівняно з 2007 роком, зріс у 1,7 раза.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на колегії обласного управління освіти щодо попередження злочинності й правопорушень серед учнівської і студентської молоді в школах регіону.

Зокрема, за інформацією відділу кримінальної міліції у справах дітей управління МВС України в Чернівецькій області, станом на 1 січня 2009 року зафіксовано 51 злочин, скоєний неповнолітніми. Серед видів злочинів переважають крадіжки особистого майна громадян, крадіжки, поєднані з проникненням у житло, також траплялися злочини проти життя, здоров`я особи та вбивства.

Значно зросла шкільна злочинність у Чернівцях, а також Вижницькому, Герцаївському, Глибоцькому, Заставнівському, Кельменецькому, Новоселицькому, Сторожинецькому та Хотинському районах Буковини.