Газпром вирішив скуповувати весь вільний газ СНД

"Газпром" має намір укласти довгостроковий договір на постачання азербайджанського газу з січня 2010 року, пише газета "Ведомости". Зараз Азербайджан є останнім експортером газу з країн колишнього СРСР, з яким у Росії немає контракту.

Пропозиція Азербайджану була зроблена в червні 2008 року, а 27 березня "Газпром" підписав меморандум про взаєморозуміння з Державною нафтовою компанією Азербайджану (ГНКАР). Серед пунктів меморандуму - переговори про умови договору на купівлю азербайджанського палива.

Передбачалося, що азербайджанський газ дозволить завантажити газопровід Nabucco, будівництво якого ще не почалося. Nabucco передбачає будівництво газопроводу з каспійського регіону і через Туреччину до Європи в обхід Росії. "Газпром" має альтернативний проект - "Південний потік", який вважається конкурентом Nabucco.

Основна складність реалізації проекту Nabucco полягає в тому, що держави, які б забезпечили завантаження газопроводу, до цих пір не знайдені. Експортери з Середньої Азії працюють з Росією і Китаєм, торгові взаємини з Іраном обмежені міжнародними санкціями, а потужності Азербайджану для повного завантаження не вистачить.

Зараз "Газпром" в Європі не постачає паливо тільки Іспанії і Португалії. Загальне споживання газу у 22 європейських країн і Туреччини складає 520 мільярдів кубометрів, з яких російський концерн у 2008 році поставив 158,8 мільярда кубометрів. Зараз Італія залежить від постачань "Газпрому" на 30 відсотків, Туреччина - на 66 відсотків, а Німеччина - на 43 відсотки.

Розвідані запаси газу в Азербайджані складають близько 1,5 трильйонів кубометрів газу. При цьому в 2007 році країна видобувала лише 10,3 мільярда кубометрів.

Лента.ру