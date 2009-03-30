Курс долара на міжбанку

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,2550/8,3425, на 11.00 звузився спред 8,2640/8,3310, а на 12.00 цінові рівні знизилися до діапазону 8,2500/8,2800 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», торги щодо російського рубля стартували котируваннями 0,2410/0,2450, на 11.00 цінові рівні концентрувалися в діапазоні 0,2410/0,2445, а на 12.00 звузився спред 0,2420/0,2440. На російському валютному ринку курс долар-рубль зріс, і на 12.00 досяг рівня 34,0899 (+0,4799).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3182/84, продовжуючи змінюватися в досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8796/11,0009, на 11.00 ціни встановилися на таких значеннях 10,8914/10,9858, а на 12.00 зафіксувалися на рівні 10,8730/10,9185.