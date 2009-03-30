Погода на завтра
13:03, 30 березня 2009Суспільство
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У Криму - 19° тепла
Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Часом невеликий дощ, лише в Криму та Приазов`ї, а вдень і в західних областях без істотних опадів.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 7-12°, на Закарпатті, в східній та південній частині 11-16°, у Криму до 19° тепла; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.
У Київській області у вівторок очікується невеликий дощ (вдень місцями). Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.
У Києві - часом невеликий дощ (вдень місцями). Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°.
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